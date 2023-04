Heineken rondt overname Distell Group en Namibia Breweries af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft de overnames van Distell Group en Namibia Breweries afgerond. Dit maakte de bierbrouwer woensdag bekend. De twee ondernemingen gaan verder onder het label Heineken Beverages. In de komende vijf jaar wil Heineken meer dan 500 miljoen euro in de combinatie investeren, waarvan 250 miljoen euro beschikbaar komt voor de bouw van een nieuwe brouwerij. Daarnaast wordt een ontwikkelingsfonds ter grootte van 20 miljoen euro en een groeifonds met een omvang van 10 miljoen euro opgericht, beiden voor een periode van vijf jaar. Bron: ABM Financial News

