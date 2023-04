Deutsche Bank verhoogt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Philips verhoogd van 10,00 naar 15,00 euro bij handhaving van het verkoopadvies. Analist Falko Friedrichs merkte op dat op operationeel vlak de situatie bij Philips verbetert ten opzichte van de eerdere verwachtingen van de Duitse bank en de beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal. Op basis van de cijfers vindt Friedrichs de outlook wat conservatief en een verhoging later dit jaar sluit de analist niet uit. "Ondanks dat de kwartaalresultaten worden afgezet tegen een zwakke vergelijkingsbasis en het feit dat de onderliggende resultaten nog lang niet op het niveau zijn waar ze moeten zijn, zullen de verbeterde vooruitzichten voor rugwind kunnen zorgen", voorziet de analist. Het aandeel Philips sloot dinsdag op 19,33 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.