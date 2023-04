Beursblik: goede trend IMCD zet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft na een recordjaar 2022 ook in de eerste drie maanden van dit jaar groei weten te realiseren. Dit zag analist David Kerstens van Jefferies woensdag. In 2022 steeg de EBITA met liefst 48 procent en het afgelopen kwartaal met nog eens 6 procent naar 249 miljoen euro. Dat is 5 procent meer dan de 241,5 miljoen euro die de consensus had voorzien, aldus Kerstens. "Dit onderstreept de onderliggende veekracht van IMCD." De brutowinst steeg ook, dankzij een combinatie van autonome groei en overnames. Kerstens zag wisselkoersen iets op de winst drukken. IMCD gaf geen outlook voor 2023 af, en de analistenconsensus rekent op een stabiele EBITA, wat volgens Kerstens wat voorzichtig lijkt, na het goede eerste kwartaal. De analist heeft een koopaanbeveling op IMCD met een koersdoel van 175,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.