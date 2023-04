'InPost verwacht snellere groei in Polen dan bredere markt' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost verwacht dit jaar in Polen sneller te zullen groeien dan de bredere e-commercemarkt. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van een interview met plaatsvervangend CEO Szymon Walach door nieuwsbureau PAP. Walach zegt dat InPost plannen heeft om het marktaandeel verder te vergroten en ziet ook "ruimte" om dit te kunnen realiseren. Het kluisjesbedrijf wil bovendien zijn positie in andere landen versterken, met name in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar het bedrijf de grootste groeikansen ziet. Ook wil InPost pakketkluisjes gaan neerzetten in Spanje en Italië. Plannen om de prijzen van zijn dienstverlening verder te verhogen, zijn er vooralsnog niet, zo liet Walach weten. Bron: ABM Financial News

