Nieuwe joint venture voor Vopak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vopak vormt een nieuwe joint venture met AltaGas voor een grootschalige LPG en bulk terminal in het Canadese Prince Rupert. Dit maakte Vopak woensdag bekend. In de nieuwe samenwerking krijgen Vopak en Altagas elk een belang van 50 procent. Vergunningen voor dit nieuwe Ridley Island Energy Export Facility project zijn inmiddels toegekend, maar een definitieve investeringsbeslissing moet nog worden genomen, aldus Vopak. Financiële details deelde Vopak woensdag niet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.