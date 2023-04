Rode opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,9 procent lager op 755,45 punten.

De Europese beurzen staan een lagere opening te wachten, nadat de Amerikaanse bedrijfscijfers op dinsdag nog een verdeeld beeld lieten zien.

"De bedrijfscijfers waren de reden voor de terugval op Wall Street dinsdagavond", zo stelde CIO Timothy Chubb van Girard. "We zagen dat redelijk wat bedrijven hun winstverwachtingen verlaagden in aanloop naar het huidige cijferseizoen."

Tot dusver schetsen de bedrijfscijfers een verdeeld beeld bij bedrijven. Zo overtrof McDonald's recent nog de verwachtingen, terwijl 3M een herstructureringsplan moest aankondigen en 6.000 banen schrapt.

Ook blijft de angst over de bankensector boven de markt hangen, nadat aandelen van First Republic Bank dinsdag 50 procent daalden, na nieuws dat veel klanten hun geld bij de bank hebben weggetrokken.

Chubb denkt dat beleggers ook winst namen in aanloop naar de cijfers van grote techbedrijven. De resultaten van Alphabet en Microsoft dinsdag nabeurs vielen evenwel mee en de aandelen vonden nabeurs de weg omhoog, wat de Amerikaanse futures steunde.

"Er is vrees voor een bredere vertraging die wat fundamenteler is, waardoor mensen wat nerveuzer worden over de vooruitzichten voor de economie", zei Derek Tang van Monetary Policy Analytics in Washington.

Volgens hem zijn er ongebruikelijk veel risico's die elkaar overlappen en de First Republic Bank is een sterke herinnering dat zaken snel fout kunnen gaan.

Ook zijn de belastinginkomsten in april zwak, waardoor het schuldenplafond van de overheid mogelijk al in juni bereikt wordt. Als dat plafond wordt bereikt, dan kan de rente op staatsleningen niet meer worden betaald of moeten overheidsinstellingen worden gesloten en dat kan weer tot onrust in de markt leiden.

De olieprijs is dinsdag met ruim 2 procent gedaald, na zorgen over de vooruitzichten voor de vraag naar energie, na uitspraken van pakkettenbezorger UPS en zwakke vraag uit China. Energiehandelaren zijn niet bereid om op deze prijsdip te kopen "totdat ze duidelijk signalen hebben dat het allemaal wel meevalt", zei Edward Moya van OANDA.

"Zorgen over het herstel in China gaan niet weg voordat we sterk bewijs zien dat de vraag naar olie aan het verbeteren is", volgens Moya.

Een juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 2,2 procent lager op 77,07 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend, herstelde de olieprijs met een procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0979. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0976 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0984 op de borden.

Bedrijfsnieuws

BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2023 de omzet iets zien teruglopen, conform de door de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie afgegeven outlook, maar de marge was hoger dan voorzien en voor het lopende tweede kwartaal wordt weer op een dubbelcijferige omzetgroei gerekend. Voor het tweede kwartaal rekent Besi verder op een marge van 62 tot 64 procent. De operationele kosten dalen vermoedelijk met 0 tot 5 procent.

ASM International heeft in het eerste kwartaal van 2023 fors meer omgezet dan een jaar eerder en zag de winst ruim verdubbelen, maar zag het marktklimaat ook verslechteren aan het einde van het kwartaal, wat leidde tot minder nieuwe orders en een verlaging van de outlook. Voor het tweede kwartaal rekent ASMI op een omzet van 650 miljoen tot 690 miljoen euro.

KPN heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer winst geboekt dan verwacht en handhaafde de outlook voor heel het jaar. "De significante investeringen die we hebben gedaan in onze netwerken en diensten werpen hun vruchten af", aldus CEO Joost Farwerck in een toelichting. "Ondanks de relatief hoge loonindexatie en de stijgende energiekosten, hebben we er vertrouwen in dat we dit jaar weer kunnen terugkeren naar een EBITDA-groei", aldus de topman.

IMCD heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien stijgen, maar gaf geen outlook af voor 2023.

Vopak heeft in het eerste kwartaal van 2023 de omzet en de onderliggende winst zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder en werd positiever over de EBITDA-ontwikkeling voor dit jaar. Vopak verhoogde de outlook voor 2023 en mikt op een EBITDA exclusief bijzondere posten van meer dan 950 miljoen euro. Eerder werd nog gemikt op een resultaat van 910 tot 950 miljoen euro.

Corbion heeft bij de resultaten over het eerste kwartaal de outlook voor 2023 bijgesteld en de kernomzet en de onderliggende resultaten zien oplopen. Corbion verwacht voor 2023 nu dat de kernactiviteiten een autonome groei van 7 tot 10 procent zullen laten zien tegen een eerdere verwachting van 5 tot 8 procent. Er wordt nog altijd een stijging van de aangepaste EBITDA voorzien met 15 tot 20 procent, maar het resultaat komt wel aan de bovenkant van deze bandbreedte uit.

Fugro heeft in het eerste kwartaal de omzet flink zien toenemen en operationeel beduidend meer winst gerealiseerd. Voor 2023 rekent Fugro op een aanhoudende sterke omzetgroei en een verdere margestijging naar 8 tot 12 procent, conform de doelstelling voor de middellange termijn.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 eindigde dinsdag 1,6 procent lager op 4.071,63 punten, technologie-index Nasdaq verloor 2, 0 procent op 11.799,16 punten en de Dow Jones-index daalde 1,0 procent tot 33.530,83 punten.