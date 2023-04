Vopak verhoogt de outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het eerste kwartaal van 2023 de omzet en de onderliggende winst zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder en werd positiever over de EBITDA-ontwikkeling voor dit jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van het tankopslagbedrijf. De omzet van Vopak steeg op jaarbasis van 324 miljoen naar 362 miljoen euro, ondanks de impact van een desinvestering van 13 miljoen euro. Vopak profiteerde van een gunstige vraag naar opslag en zag vooral een stabiel herstel in de oliemarkten. Ook wisselkoerseffecten vielen positief uit voor het bedrijf. De bezettingsgraad lag eind maart op 92 procent. Dat was 90 procent een kwartaal eerder. Dit leverde een EBITDA exclusief bijzondere posten op van 249 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar kwam de EBITDA uit op 213 miljoen euro. In het vierde kwartaal lag de EBITDA op 228 miljoen euro. Autonome groei in alle divisies en positieve wisselkoerseffecten compenseerden deels voor de hogere kosten en de impact van een desinvestering. De nettowinst van Vopak steeg op jaarbasis van 75 miljoen euro naar 103 miljoen euro. De kosten stegen met 10 miljoen euro tot 175 miljoen euro, vooral door de toegenomen kosten voor energie en personeel. Verder liet Vopak weten nieuwe schulden te hebben uitgegeven in de VS voor omgerekend 400 miljoen euro. Outlook Vopak verhoogde de outlook voor 2023 en mikt op een EBITDA exclusief bijzondere posten van meer dan 950 miljoen euro. Eerder werd nog gemikt op een resultaat van 910 tot 950 miljoen euro. De groei-investeringen zullen dit jaar circa 300 miljoen euro bedragen, zoals eerder al voorzien. De operationele ‘cash return’ zal boven de 12 procent uitkomen, waar Vopak eerder rekende op circa 12 procent. Bron: ABM Financial News

