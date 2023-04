Omzetdaling van Besi valt mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2023 de omzet iets zien teruglopen, conform de door de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie afgegeven outlook, maar de marge was hoger dan voorzien en voor het lopende tweede kwartaal wordt weer op een dubbelcijferige omzetgroei gerekend. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers. Besi zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 3,1 procent op kwartaalbasis dalen tot 133,4 miljoen euro. CEO Richard Blickman wees onder meer op een zwakkere vraag vanuit het hogere segment en een tijdelijke reductie van verschepingen voor automotive applicaties. Ook de vraag vanuit China bleef zwak, aldus de CEO. De outlook van de onderneming wees vooraf op een omzetdaling van 0 tot 10 procent in het eerste kwartaal, met een brutomarge van 61 tot 63 procent. De marge kwam daadwerkelijk uit op 64,2 procent, "dankzij een gunstigere productmix, meezittende wisselkoersen en kostenreducties". Verder meldde Besi in het eerste kwartaal een orderinstroom van 142,0 miljoen euro en denkt het in het tweede kwartaal een omzetstijging te zullen realiseren van 15 tot 25 procent. De orderinstroom was afgelopen kwartaal overigens wel ruim 21 procent lager dan in de laatste drie maanden van 2022, onder meer door een zwakkere vraag naar chips voor mobiele telefoons. Voor het tweede kwartaal rekent Besi verder op een marge van 62 tot 64 procent. De operationele kosten dalen vermoedelijk met 0 tot 5 procent. Besi zag de operationele kosten afgelopen kwartaal uitkomen op 44,0 miljoen euro en de onderneming verdiende 34,5 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder nog 40,2 miljoen euro. Aan het einde van maart had Besi een nettokaspositie van 326 miljoen euro. Vierde kwartaal In het vierde kwartaal van 2022 daalde de omzet nog met ruim 18 procent, hetgeen paste binnen de outlook die de Duivense halfgeleiderspecialist had afgegeven van een omzetdaling van 15 tot 25 procent. Toen kwam de marge uit op 62,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.