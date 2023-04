Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 78 punten voor de Duitse DAX, een min van 46 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 31 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend lager in afwachting van resultaten van grote Amerikaanse technologienamen, terwijl een lagere olieprijs en onrust rond banken de stemming bedierf.

"Aandelen stonden in de namiddag lager na een waarschuwing van UPS en een daling van de olieprijs de vrees voor een recessie aanwakkerde", zei analist Chris Beauchamp van IG. "Amerikaanse regionale banken staan ook weer onder druk, als teken dat de fundamenten van de rally aan het verzwakken zijn.

Banken en mijnbouwers behoorden tot de sterkste dalers.

Ook bleef men nadenken over wat de centrale banken zullen doen. Er komt een recessie aan en de aandelenmarkten zullen er niet ongeschonden doorheen komen, zo verklaarde strateeg Chris Watling van Longview Economics.

Tot nu toe verloopt het kwartaalcijferseizoen volgens ING "uitstekend". Van de 95 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe de cijfers hebben gepresenteerd, overtrof bijna 77 procent de winstverwachtingen met gemiddeld ruim 5 procent.

Verder staat de volatiliteitsindex op relatief lage niveaus, aldus Wiersma.

De euro daalde. Eerder dinsdag stond de euro nog hoger, nadat Pierre Wunsche van de centrale bank van België zei dat de rente in de eurozone tot 4,00 procent kan stijgen. Volgende week donderdag neemt de ECB het volgende rentebesluit en de markt rekent op een kleine verhoging tot 3,25 procent.



Bedrijfsnieuws

Anglo American zag in het eerste kwartaal de productie flink stijgen. De mijnbouwer sloot 3,4 procent lager.

UBS zag in het eerste kwartaal de winst halveren, vanwege lopende rechtszaken, maar er stroomde wel veel geld naar de vermogensbeheertak door de gedwongen overname van Credit Suisse. Het aandeel sloot 3,4 procent lager.

AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2023 meer omzet behaald, maar zag wel de winst onder staan. De verffabrikant sloot bijna 2 procent lager.

Randstad deed het in het eerste kwartaal iets beter dan voorzien, maar ziet ook de dalende trend uit het eerste kwartaal doorzetten in april. De uitzender sloot ruim 6 procent lager.

Nestlé boekte hogere verkoopvolumes en verhoogde ook prijzen vanwege hogere kosten. De Zwitserse levensmiddelenfabrikant sloot 0,8 procent hoger.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, door zorgen over een mogelijke recessie, hernieuwde onrust in de bankensector, en problemen rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

In de S&P500-index stonden vooral energie-aandelen, grondstoffen, industriële bedrijven en IT-bedrijven onder druk, meer nog dan de financiële aandelen. Pakketbezorger UPS was de brenger van slecht nieuws over de detailhandel in de VS.

"Er is vrees voor een bredere vertraging die wat fundamenteler is, waardoor mensen wat nerveuzer worden over de vooruitzichten voor de economie", zei Derek Tang van Monetary Policy Analytics in Washington.

Volgens hem zijn er ongebruikelijk veel risico's die elkaar overlappen en de First Republic Bank is een sterke herinnering dat zaken snel fout kunnen gaan.

Ook zijn de belastinginkomsten in april zwak, waardoor het schuldenplafond van de overheid mogelijk al in juni bereikt wordt. Als het plafond wordt bereikt kan de rente op staatsleningen niet meer worden betaald of moeten overheidsinstellingen worden gesloten en dat kan weer tot onrust op de markt leiden.

Nabeurs komen Alphabet en Microsoft met cijfers. Technologie-zwaargewichten kunnen het sentiment nog wel eens laten draaien. Later in de week volgen Meta en Amazon.

"Beleggers zijn vooral benieuwd of de introductie van ChatGPT in zoekmachine Bing al invloed heeft op de resultaten van Alphabet. Bij Microsoft wordt het groeitempo in de cloud-markt nauwlettend gevolgd", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

In de middag bleek het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten te zijn gedaald in april, volgens Conference Board. De verkoop van nieuwe woningen in maart was daarentegen aanzienlijk sterker dan verwacht. Ook bleek dat de huizenprijzen in februari licht stegen.



Bedrijfsnieuws

Onder meer 3M, General Electric, General Motors, Kimberly-Clark, McDonald's, PepsiCo, UPS en Verizon openden voorbeurs de boeken.

Pakketbezorger UPS verlaagde de outlook na een winst- en omzetdaling en wees op afnemende detailhandelsverkopen in de VS en aanhoudende zwakte in China. Het aandeel ging hard onderuit en sloot 10 procent lager.

First Republic Bank meldde een teleurstellende daling van de deposito's van klanten met 41 procent in het eerste kwartaal. Dit bleek een schok voor beleggers die het aandeel met 49 procent in waarde lieten dalen dinsdag. Dit baarde zorgen over hernieuwde onrust in de bankensector

PepsiCo verhoogde de outlook voor heel het jaar, nadat de resultaten in het eerste kwartaal beter waren dan verwacht. Het aandeel steeg 2 procent.

Ook General Motors verhoogde een deel van de outlook, maar verloor 4 procent.

Kimberley-Clark, onder andere bekend van papieren handdoekjes, won juist 1,5 procent.

Verizon trok in het eerste kwartaal meer klanten aan voor zijn breedbanddiensten en stond licht in de plus. McDonald's draaide beter dan verwacht ondanks prijsverhogingen maar noteerde licht lager. General Electric wist de verwachtingen te verslaan maar ging toch bijna 2 procent omlaag.



3M gaat verder in de kosten snijden en schrapt daarom nog eens 6.000 banen. Dit moet een jaarlijkse besparing van 700 tot 900 miljoen dollar opleveren. In het eerste kwartaal wist het bedrijf de analistenverwachtingen te verslaan. Het aandeel sloot 0,7 procent lager.

Dow Inc dook eerste kwartaal van 2023 in de rode cijfers terwijl ook de omzet behoorlijk daalde, en sloot 5 procent lager.

Nabeurs publiceerden Microsoft en Alphabet kwartaalcijfers. Beide aandelen boekten solide resultaten en stegen 4 a 5 procent in de elektronische handel nabeurs.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0979. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0976 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0984 op de borden.

