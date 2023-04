Nederlandse detailhandel zet meer om in maart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse detailhandel heeft in maart meer omgezet, maar de toename was wel kleiner dan in februari. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart steeg de omzet met 4,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de verkoopvolumes met 7 procent daalden. In februari steeg de omzet nog met 8,0 procent op jaarbasis. De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in maart. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 5,1 procent hoger dan in maart 2022. De omzet van de foodsector groeide met 9,2 procent, terwijl de omzet van de non-foodsector kromp met 1,5 procent. Online is 3,4 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

