Olieprijs daalt ruim 2 procent

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag met ruim 2 procent gedaald, na zorgen over de vooruitzichten voor de vraag naar energie, na uitspraken van pakkettenbezorger UPS en zwakke vraag uit China.

Een juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,2 procent lager op 77,07 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Energiehandelaren zijn niet bereid om op deze prijsdip te kopen "totdat ze duidelijk signalen hebben dat de hemel niet omlaag komt", zei Edward Moya van OANDA.

"Zorgen over het herstel in China gaan niet weg voordat we sterk bewijs zien dat de vraag naar olie aan het verbeteren is", volgens Moya.

In de Verenigde Staten is er afkeer van risico in aanloop naar het zomerseizoen waarin Amerikanen roadtrips gaan maken die veel benzine slurpen. "We zien dat bedrijven die zich op consumenten richten hun prijzen verhogen om te compenseren voor hogere kosten en er zijn signalen dat consumenten aan het terugduwen zijn", aldus Louis Lavellier van de gelijknamige geldbeheerder. Hij verwees naar de update die pakkettenbezorger UPS dinsdag gaf.

"UPS gaf het commentaar dat de detailhandelsverkopen zien vertragen en dat de vraag in Azië zwak blijft. Dit brengt zorgen mee over de consumptie in de VS en de heropening in China."