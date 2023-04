Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten in afwachting van resultaten van grote Amerikaanse technologienamen, terwijl een lagere olieprijs en onrust rond banken de stemming bedierf. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent lager op 467,08 punten. De Duitse DAX steeg 0,1 procent tot 15.872,13 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,5 procent op 7.531,61 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.891,13 punten. "Aandelen stonden in de namiddag lager na een waarschuwing van UPS en een daling van de olieprijs de vrees voor een recessie aanwakkerde", zei analist Chris Beauchamp van IG. "Amerikaanse regionale banken staan ook weer onder druk, als teken dat de fundamenten van de rally aan het verzwakken zijn. Banken en mijnbouwers behoorden tot de sterkste dalers. Voorbeurs kwamen enkele grote Europese bedrijven met resultaten. Later deze week volgen de Amerikaanse zwaargewichten Meta, Amazon en Microsoft. De grote technologiereuzen bepalen vaak de stemming rond het cijferseizoen. Ook blijft men nadenken over wat de centrale banken zullen doen. Er komt een recessie aan en de aandelenmarkten zullen er niet ongeschonden doorheen komen, zo verklaarde strateeg Chris Watling van Longview Economics. Tot nu toe verloopt het kwartaalcijferseizoen volgens ING "uitstekend". Van de 95 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe de cijfers hebben gepresenteerd, overtrof bijna 77 procent de winstverwachtingen met gemiddeld ruim 5 procent. Verder staat de volatiliteitsindex op relatief lage niveaus, aldus Wiersma. In de middag bleek het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten te zijn gedaald in april, volgens Conference Board. De verkoop van nieuwe woningen in maart was daarentegen aanzienlijk sterker dan verwacht. Ook bleek dat de huizenprijzen in februari licht stegen. De olieprijs daalde. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 2,2 procent in het rood op 76,97 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 80,58 dollar werd betaald, een daling van 2,3 procent. De euro/dollar daalde en noteerde op 1,0984. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,1045 op de borden. Eerder dinsdag stond de euro nog hoger, nadat Pierre Wunsche van de centrale bank van België zei dat de rente in de eurozone tot 4,00 procent kan stijgen. Volgende week donderdag neemt de ECB het volgende rentebesluit en de markt rekent op een kleine verhoging tot 3,25 procent.



Bedrijfsnieuws Anglo American zag in het eerste kwartaal de productie flink stijgen. De mijnbouwer sloot 3,4 procent lager. UBS zag in het eerste kwartaal de winst halveren, vanwege lopende rechtszaken, maar er stroomde wel veel geld naar de vermogensbeheertak door de gedwongen overname van Credit Suisse. Het aandeel sloot 3,4 procent lager. AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2023 meer omzet behaald, maar zag wel de winst onder staan. De verffabrikant sloot bijna 2 procent lager. Randstad deed het in het eerste kwartaal iets beter dan voorzien, maar ziet ook de dalende trend uit het eerste kwartaal doorzetten in april. De uitzender sloot ruim 6 procent lager. Nestlé boekte hogere verkoopvolumes en verhoogde ook prijzen vanwege hogere kosten. De Zwitserse levensmiddelenfabrikant sloot 0,8 procent hoger. Tussenstanden Wall Street De S&P500 noteerde rond sluitingstijd in Europa 0,8 procent lager op 4.103 punten. Technologie-index Nasdaq daalde 1 procent. Bron: ABM Financial News

