Randstad en financials gebeten hond in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag in het rood geëindigd, nadat cijfers van Randstad en AkzoNobel beleggers niet konden overtuigen. De AEX daalde 0,9 procent met een slotstand van 755,45 punten.

"Beleggers zijn duidelijk in afwachting van de kwartaalresultaten van Big Tech. Vanavond is het eindelijk de beurt aan Alphabet en Microsoft en later deze week staan ook Meta en Amazon op de agenda", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

"De verwachting is dat deze zwaargewichten de markt in beweging kunnen zetten", aldus de marktkenner.

Vandaag nabeurs komen Alphabet, moederbedrijf van Google, en Microsoft met cijfers door en woensdag Meta. Donderdag is Amazon aan de beurt. Zij kunnen bepalend zijn voor het sentiment op korte termijn. In Amsterdam komt ASMI dinsdag nabeurs met cijfers.

Tot nu toe verloopt het kwartaalcijferseizoen volgens ING "uitstekend". Van de 95 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe de cijfers hebben gepresenteerd, overtrof bijna 77 procent de winstverwachtingen met gemiddeld ruim 5 procent.

Verder staat de volatiliteitsindex op relatief lage niveaus, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, zoals gemeten door onderzoeksbureau Conference Board, is in april gedaald.

Later in de week volgen Amerikaanse groeicijfers en bbp-data uit de eurozone. Ook komen er inflatiecijfers uit de VS en eurozone. Beide zijn bepalend voor de rentebesluiten van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank die komende week op de agenda staan.

"Het optrekken van beleidsrentes gaat door. Vooral de ECB heeft wellicht nog een weg te gaan", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Hetzelfde geldt in de VS, waar ook de Federal Reserve de rente verder zal optrekken. Recente commentaren van bestuurders wijzen althans in die richting."

De euro/dollar kostte dinsdag rond het slot 1,0984. WTI-olie werd 2,5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deed Universal Music Group goede zaken, met een winst van een half procent, net achter Unilever. Heineken ging aan kop met een plus van bijna anderhalf procent.

AkzoNobel en Randstad behoorden na cijfers tot de dalers met verliezen van 2 tot ruim 6 procent. Akzo noteerde ook ex-dividend. Financials stonden onder druk na slechte resultaten van het Amerikaanse First Republic Bank. ING en ABN AMRO verloren rond de 3 procent.

Jefferies vond de omzet van Randstad wat tegenvallen in het eerste kwartaal en Degroof Petercam zag reden om het koersdoel te verlagen van 53,00 naar 49,00 euro bij handhaving van het Reduceren advies.

Degroof was positiever over AkzoNobel en verhoogde het koersdoel juist van 71,00 naar 76,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Na enkele tegenvallende kwartalen op rij, kon AkzoNobel in het eerste kwartaal eindelijk aan de verwachtingen voldoen, stelde analist Frank Claassen, ondanks dat de verwachtingsbasis laag lag. Ook kwamen de resultaten niet als een verrassing, na de positieve update van PPG.

In de AMX steeg Flow Traders een procent en Alfen bijna 2,5 procent. Corbion en TKH vrloren 3 procent en OCI 5,5 procent.

In de AScX daalden de vastgoedfondsen Wereldhave en NSI met ruim 8 procent tot 9 procent na ex-dividend noteringen.

Majorel steeg meer dan 3 procent en Heijmans daalde ruim een half procent na een weinig verrassende trading update. Ordina bewoog nauwelijks na het openen van de boeken. Op Ordina ligt een overnamebod van het Franse Sopra Steria van 5,75 euro per aandeel.

Het lokaal genoteerde Cabka won ruim 8,5 procent, eveneens na publicatie van resultaten.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood.