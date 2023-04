(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 3 mei 2023:

WOENSDAG 26 APRIL 2023

07:00 Beiersdorf - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Danone - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Orange - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Worldline - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 Boeing - Cijfers eerste kwartaal (VS)

18:00 Deutsche Boerse - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

22:00 Meta Platforms - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DONDERDAG 27 APRIL 2023

07:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies -Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Amazon.com - Cijfers eerste kwartaal (VS)

VRIJDAG 28 APRIL 2023

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)

MAANDAG 1 MEI 2023

13:00 Dupont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DINSDAG 2 MEI 2023

08:00 BP - Cijfers eerste kwartaal (VK)

22:00 Ford - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 3 MEI 2023

07:00 Airbus - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 BNP Paribas - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 UniCredit - Cijfers eerste kwartaal (Ita)

13:00 Yum Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)