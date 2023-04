Kleine omzetdaling Besi verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2023 de omzet vermoedelijk iets zien teruglopen. Besi denkt zelf in de eerste drie maanden van 2023 een omzetdaling van 0 tot 10 procent op kwartaalbasis te boeken, met een brutomarge van 61 tot 63 procent. Analisten hebben doorgaans vertrouwen in de outlook van de onderneming zelf. "De neergang in de sector houdt aan", zei Besi bij de jaarcijfers eind februari. Veel orders die Besi ontving, zullen pas in het tweede en derde kwartaal worden uitgeleverd. ING denkt op basis van de verrassend goede orderinstroom in het vierde kwartaal, ter waarde van 180,5 miljoen euro, dat 2023 een jaar wordt van een "gematigde neergaande cyclus, met een herstel richting het einde van het jaar". En als Besi uit die neerwaartse cyclus komt, is het volgens ING "erg goed gepositioneerd", mede dankzij de "mogelijke game changer" hybrid bonding. Vierde kwartaal In het vierde kwartaal van 2022 daalde de omzet nog met ruim 18 procent, hetgeen paste binnen de outlook die de Duivense halfgeleiderspecialist had afgegeven van een omzetdaling van 15 tot 25 procent. Toen kwam de marge uit op 62,3 procent. Besi opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel daalt dinsdag een procent met een koers van 75,72 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.