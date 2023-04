Verdere saneringen bij 3M

(ABM FN-Dow Jones) 3M saneert nog eens 6.000 banen nadat het bedrijf bij de resultaten over het vierde kwartaal van 2022 ook al 2.500 banen schrapte. Dit bleek uit het kwartaalbericht over de eerste drie maanden van dit jaar van de maker van producten als Post-its en Scotch plakband dinsdagmiddag.

Inclusief de eerder aangekondigde ombuiging is hier een voorziening voor aftrek van belastingen mee gemoeid van 700 tot 900 miljoen dollar. Dit alles moet dan leiden tot een jaarlijkse besparing van eveneens 700 tot 900 miljoen dollar.

Met deze ingreep wil het bedrijf zich stroomlijnen en de focus verbeteren. De sanering draagt een bedrijfsbreed karakter.

Eerste kwartaal

3M heeft over het eerste kwartaal van dit jaar de verwachtingen van analisten weten te verslaan. Dinsdag bleek de aangepaste winst per aandeel te zijn uitgekomen op 1,97 dollar. Een jaar eerder lag deze post op 2,63 dollar. De analistenraming hield vooraf rekening met een winst per aandeel van 1,32 dollar.

De omzet daalde 9 procent, of autonoom 4,9 procent naar 8,0 miljard dollar.

Outlook

Voor 2023 rekent 3M nog altijd op een daling van de aangepaste omzet met 2 tot 6 procent. Autonoom blijft de krimp beperkt tot 0 tot 3 procent.

De aangepaste winst per aandeel daalt hierdoor naar 8,50 tot 9,00 dollar. Dat was 9,88 dollar in 2022, uitgaande van eenzelfde vergelijkingsbasis.

Het aandeel 3M noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 1,5 procent in het groen.