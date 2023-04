UPS verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft de jaaroutlook verlaagd op basis van een mondiale volumedaling. De onderneming heeft over het eerste kwartaal van dit jaar wel precies voldaan aan de analistenverwachtingen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de pakketbezorger. Voor 2023 rekent UPS nu op een omzet van 97,0 miljard dollar tegen eerder 97,0 tot 99,4 miljard dollar. De aangepaste operationele winstmarge wordt nu ingeschat op 12,8 procent, tegen eerder 12,8 tot 13,6 procent. Dat was in 2022 13,8 procent. De investeringen raamt UPS dit jaar nog altijd op circa 5,3 miljard dollar. Eerste kwartaal De aangepaste winst per aandeel kwam 27,9 procent lager uit op 2,20 dollar, exact gelijk aan de verwachtingen van analisten volgens FactSet. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 6,0 procent tot 22,9 miljard dollar, hetgeen minder was dan de marktverwachting van bijna 23 miljard dollar. De omzet in de VS daalde van 15,1 naar bijna 15,0 miljard dollar. Bij de divisie International daalde de omzet van bijna 4,9 miljard dollar naar ruim 4,5 miljard dollar. Bij Supply Chain Solutions daalde de omzet van bijna 4,4 naar bijna 3,4 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal bedroeg de nettowinst 1,9 miljard dollar. De koers van het aandeel UPS opent dinsdag naar verwachting 5,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

