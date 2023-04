Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd tot 0,5 procent in het rood.

"Beleggers zijn duidelijk in afwachting van de kwartaalresultaten van Big Tech. Vanavond is het eindelijk de beurt aan Alphabet en Microsoft en later deze week staan ook Meta en Amazon op de agenda", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

"De verwachting is dat deze zwaargewichten de markt in beweging kunnen zetten. Beleggers zijn vooral benieuwd of de introductie van ChatGPT in zoekmachine Bing al invloed heeft op de resultaten van Alphabet. Bij Microsoft wordt het groeitempo in de cloud-markt nauwlettend gevolgd", aldus de marktkenner.

Vanmiddag is het ook al druk met kwartaalcijfers. Zo openen onder meer 3M, General Electric, General Motors, Kimberly-Clark, McDonald's, PepsiCo, UPS en Verizon de boeken.

Verder staan cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en het consumentenvertrouwen over april op de rol.

De euro/dollar kost rond lunchtijd 1,1039. WTI-olie is iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

PepsiCo verhoogt de outlook voor heel het jaar, nadat de resultaten in het eerste kwartaal beter waren dan verwacht. Pakketbezorger UPS verlaagde juist de outlook na een winst- en omzetdaling en het aandeel gaat een rode opening tegemoet.

First Republic Bank dook maandag nabeurs ruim 20 procent omlaag na het openen van de boeken. De regionale bank zag zijn deposito’s in het eerste kwartaal fors dalen en gaat flink snijden in het personeelsbestand. Dinsdag voorbeurs daalt het aandeel nog eens 19,5 procent.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.137,04 punten, de Dow Jones index eindigde 0,2 procent hoger op 33.875,40 punten en de Nasdaq verloor 0,3 procent op 12.037,20 punten.