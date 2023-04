Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een week waarin de markt een flinke reeks bedrijfsresultaten te verwerken krijgt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,5 procent op 466,79 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.840,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,7 procent met een stand van 7.521.17 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.891,62 punten. Op de Europese beurzen staat alles in het teken van de kwartaalcijfers die enkele grote Europese bedrijven vanmorgen bekendmaakten. Ook in de rest van de week rapporteren in de VS een paar zwaargewichten. Zo openen Microsoft, Meta en Amazon de boeken. De cijfers van deze grote techbedrijven kan het sentiment bepalen. Investment manager Simon Wiersma van ING zag geen directe aanleiding voor de daling. "Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de centrale bank en de kwartaalcijfers van de grootste Amerikaanse techbedrijven", aldus Wiersma. Maar daarnaast weerklonken ook enkele waarschuwingen vanuit de markt. Er komt een recessie aan en de aandelenmarkten zullen er niet ongeschonden doorheen komen, zo verklaarde strateeg Chris Watling van Longview Economics. Bill Winters, CEO van Standard Chartered, zei tegenover de Amerikaanse zakenzender CNBC dat de recente onrust in de banksector een aantal onderliggende problemen als gevolg van inflatie en hoge rentetarieven heeft blootgelegd en verergerd. Tot nu toe verloopt het kwartaalcijferseizoen volgens ING "uitstekend". Van de 95 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe de cijfers hebben gepresenteerd, overtrof bijna 77 procent de winstverwachtingen met gemiddeld ruim 5 procent. Verder staat de volatiliteitsindex op relatief lage niveaus, aldus Wiersma. Olie noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 78,38 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 82,19 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1036. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1046 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1045 op de borden.



Bedrijfsnieuws Anglo American heeft in het eerste kwartaal de productie flink zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 2,2 procent lager. UBS heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien halveren, vanwege lopende rechtszaken, maar er stroomde wel veel geld naar de vermogensbeheertak door de overname van Credit Suisse. De koers van het aandeel noteerde 2,6 procent lager. AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2023 meer omzet behaald, maar zag wel de winst onder staan. De koers van het aandeel noteerde 4,5 procent lager. Randstad heeft in het eerste kwartaal van 2023 iets beter gepresteerd dan voorzien, maar zag ook dat de dalende trend uit het eerste kwartaal zich in april doorzet. De koers van het aandeel noteerde 3,2 procent lager. Nestlé heeft in het eerste kwartaal van 2023 hogere verkoopvolumes gerealiseerd, waarbij het bedrijf tevens de prijzen verhoogde in reactie op de hogere kosten. De koers van het aandeel noteerde 1,3 procent hoger. In Parijs en Frankfurt domineerden de minnen, terwijl aan de pluszijde alleen de koers van het aandeel SAP in Frankfurt opviel met een winst van 1,9 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 4.137,04 punten, de Dow Jones index noteerde 0,2 procent hoger op 33.875,40 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 12.037,20 punten. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News