Beursblik: sterke jaarstart Coca-Cola Europacific Partners

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola Europacific Partners kende een sterke start van het jaar in wat seizoensgebonden het minste kwartaal is voor het bedrijf. Dit concludeerde ING dinsdag na het verschijnen van de cijfers.



Coca-Cola Europacific Partners bevestigde dan ook de outlook voor 2023.



ING wees erop dat de omzetgroei met 12 procent veel beter was dan de 3,6 procent waar ING vanuit ging en ook beter dan de consensus van 7,3 procent.



Analist Reginald Watson vond verder de volumes indrukwekkend, met een stijging van 5 procent in Europa.



ING heeft een koopadvies op het aandeel en een koersdoel van 62,22 euro.



Het aandeel Coca-Cola Europacific Partners steeg dinsdag licht, op 56,60 euro. Bron: ABM Financial News

