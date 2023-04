Cijfers Akzo en Randstad vallen niet in de smaak in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager, waarbij cijfers van Randstad en AkzoNobel niet in de smaak vielen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,8 procent tot 756,62 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING zag geen directe aanleiding voor de daling. "Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de centrale bank en de kwartaalcijfers van de grootste Amerikaanse techbedrijven", aldus Wiersma. Drie van de vier duurste beursgenoteerde tech-ondernemingen staan op het punt om cijfers vrij te geven in de drukste week van het cijferseizoen. Vandaag nabeurs komen Alphabet, moederbedrijf van Google, en Microsoft met cijfers door en woensdag Meta. Donderdag is Amazon aan de beurt. Zij kunnen bepalend zijn voor het sentiment op korte termijn. In Amsterdam komt ASMI dinsdag nabeurs met cijfers. Vanmiddag komen verder cijfers door van onder meer General Motors, McDonalds, PepsiCo, UPS en General Electric. Tot nu toe verloopt het kwartaalcijferseizoen volgens ING "uitstekend". Van de 95 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe de cijfers hebben gepresenteerd, overtrof bijna 77 procent de winstverwachtingen met gemiddeld ruim 5 procent. Verder staat de volatiliteitsindex op relatief lage niveaus, aldus Wiersma. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1042. De olieprijzen bewegen nauwelijks, net onder 79 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerden alleen Heineken, UMG en Shell nipt in het groen. Randstad en AkzoNobel waren na cijfers de grootste dalers met verliezen rond 3,5 procent. Jefferies vond de omzet van de uitzender wat tegenvallen in het eerste kwartaal en Degroof Petercam zag reden om het koersdoel te verlagen van 53,00 naar 49,00 euro bij handhaving van het Reduceren advies. Degroof was positiever over AkzoNobel en verhoogde het koersdoel juist van 71,00 naar 76,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Na enkele tegenvallende kwartalen op rij, kon AkzoNobel in het eerste kwartaal eindelijk aan de verwachtingen voldoen, zo stelde analist Frank Claassen, ondanks dat de verwachtingsbasis laag lag. Ook kwamen de resultaten niet als een verrassing, na de positieve update van PPG. In de AMX steeg Flow Traders licht. Air France-KLM en Eurocommercial Properties noteerden onderaan met verliezen van 2,5 tot 3 procent. In de AScX daalden de vastgoedfondsen NSI en Wereldhave met 8 tot 8,5 procent na ex-dividend noteringen. CM.com won bijna 4 procent en Heijmans daalde een half procent na cijfers. Het lokaal genoteerde Cabka verloor 2 procent, eveneens na publicatie van resultaten. Bron: ABM Financial News

