Valuta: euro laat dip voor wat het is

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,1040 na eerder op de dag rond 03.30 uur 1,1067 dollar te hebben genoteerd. "Dat heeft veel te maken met zinspeling uit de hoek van centrale bankiers", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News, die niettemin sprak van een afwachtende markt. De voorzitter van de centrale bank van België Pierre Wunsch gaf maandag in de Financial Times aan dat de rente in de eurozone nog ruimte heeft tot 4,00 procent. "Die uitspraak geeft de euro weer even vleugels in aanloop naar volgende week donderdag, als de Europese Centrale Bank met het rentebesluit naar buiten komt, een dag na het Amerikaanse rentebesluit", aldus Van der Meer. De markt gaat ervan uit dat de centrale bank volgende week de rente verder verhoogt naar 3,25 procent. Voor vandaag gaat de aandacht uit naar het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Het zwaartepunt van deze week ligt in de tweede helft van de week bij het PCE-inflatierapport over maart en naar de eerste schatting van de Amerikaanse bbp-groei. De macro-economische agenda van dinsdag is gevuld met alleen Amerikaanse data: de huizenprijzen over februari, het consumentenvertrouwen over april en de nieuwe woningverkopen over april. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,040 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8851 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2475 dollar. Bron: ABM Financial News

