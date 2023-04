Beursblik: solide prestaties Ordina Bericht delen via: Kopieer link

Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft dankzij sterke marges de prognoses voor het eerste kwartaal weten te overtreffen. Dit oordeelde ING dinsdag. De aangepaste EBITDA van 16,2 miljoen euro over de eerste drie maanden van dit jaar lag hoger dan de door ING geraamde 12,1 miljoen euro. De omzet had ING 8 procent hoger ingeschat, maar de stijging bleek uiteindelijk 6 procent te zijn. "Al met al is er sprake van een solide kwartaal, met sterke marges, maar de groei en ingroei van het aantal FTE vielen wat lager uit dan verwacht", concludeerde ING. Het aandeel Ordina noteerde dinsdag op een rood Damrak vlak op 5,58 euro. Op het aandeel ligt een bod van 5,75 euro. Bron: ABM Financial News

