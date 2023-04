Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor het aandeel Randstad verlaagd van 53,00 naar 49,00 euro bij handhaving van het Reduceren advies. Volgens analist Frank Claassen profiteert Randstad weliswaar nog altijd van een gunstig prijsklimaat, maar de autonome omzet stelde in het eerste kwartaal enigszins teleur door lagere volumes. Met een hoger dan verwachte brutomarge kwam de EBITA wel iets beter uit dan vooraf voorzien. Degroof verlaagd de taxaties voor de vergelijkbare omzet dit jaar met 3 tot 4 procent. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een rood Damrak 3 procent lager op 49,90 euro. Bron: ABM Financial News

