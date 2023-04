Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 71,00 naar 76,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Na enkele tegenvallende kwartalen op rij, kon AkzoNobel in het eerste kwartaal eindelijk aan de verwachtingen voldoen, zo stelde analist Frank Claassen, ondanks dat de verwachtingsbasis laag lag. Ook kwamen de resultaten niet als een verrassing, na de positieve update van PPG. "AkzoNobel heeft eindelijk de wind in de rug van de lagere grondstofprijzen", aldus de analist. "Een deel daarvan moet het bedrijf waarschijnlijk ook weer inleveren na de nodige prijsverlagingen, vooral in het coatingssegment", zo stelde de analist. Verder wees Degroof op de nodige onzekerheden en het volatiele macro-economische klimaat. Zo vindt de analist dat de schulden duidelijk moeten worden teruggebracht, na het opkopen van eigen aandelen en diverse fusies en overnames. Het aandeel AkzoNobel koerste dinsdagochtend 0,9 procent lager op 73,98 euro. Bron: ABM Financial News

