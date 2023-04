Anglo American ziet productie stijgen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Anglo American heeft in het eerste kwartaal de productie flink zien stijgen. Dit maakte de mijnbouwer dinsdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de productie met 9 procent op jaarbasis. De stijging is te danken aan de koperproductie in de nieuwe mijn in Peru en aan verbeteringen in de productie van staal, steenkool en ijzererts. De verwachtingen voor zowel de productie als de productiekosten per eenheid voor het volledige boekjaar 2023 bleven ongewijzigd. De koperproductie voor het kwartaal eindigend op 31 maart steeg met 28 procent op jaarbasis tot 178.100 ton. Anglo American zei dat de productie van steenkool met 59 procent toenam tot 3,5 miljoen ton, en de productie van ijzererts steeg met 15 procent tot 15,1 miljoen ton, terwijl die van mangaan met 5 procent steeg tot 840.900 ton en die van nikkel met 4 procent tot 9.700 ton. De diamantproductie bleef het afgelopen kwartaal stabiel op 8,9 miljoen karaat, terwijl de productie van metalen uit de platinagroep met 6 procent daalde tot 901.000 ounce in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf handhaafde de outlook voor het volledige boekjaar. Bron: ABM Financial News

