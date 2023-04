Winst UBS halveert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) UBS heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien halveren, vanwege lopende rechtszaken, maar er stroomde wel veel geld naar de vermogensbeheertak door de overname van Credit Suisse. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Zwitserse bank. Het resultaat werd geraakt door een provisie van 665 miljoen dollar, die UBS nam om de juridische kosten te dekken van effecten die waren gedekt door Amerikaanse woninghypotheken. In de eerste drie maanden van dit jaar boekte UBS een nettowinst van 1,0 miljard dollar tegen een winst van 2,1 miljard dollar een jaar eerder. De opbrengsten liepen terug met 6,8 procent tot 8,7 miljard dollar. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een nettowinst van 1,7 miljard dollar en 8,8 miljard dollar aan opbrengsten. De vermogensbeheertak van UBS zag wel een kapitaalinstroom van 28 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, waarvan 7 miljard dollar in de laatste 10 dagen van maart binnenstroomde. UBS nam in maart Credit Suisse over. De bank verwacht de deal in het tweede kwartaal van dit jaar af te ronden. Het aandeel UBS koerste op de Zwitserse beurs dinsdagochtend 4,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

