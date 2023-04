Beursblik: omzet Randstad valt iets tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het eerste kwartaal een iets lager dan voorziene omzet geboekt. Dit bleek dinsdag uit een eerste analyse van de kwartaalcijfers door Jefferies. Jefferies zag ook de onderliggende EBITA wat lager uitvallen dan verwacht, gezien de verwachting van de bank zelf lag op 276 miljoen euro en Randstad 266 miljoen euro rapporteerde. Jefferies zag vergelijkbare trends als bij Manpower in het eerste kwartaal, zoals vorige week bleek uit cijfers van de Amerikaanse sectorgenoot. Manpower zag een terugval in de vraag van grote klanten en in de zogeheten witte boorden. Jefferies heeft een Underperform advies op Randstad met een koersdoel van 42,00 euro. Het aandeel Randstad maakte dinsdagochtend een koersval van 6,0 procent tot 48,40 euro. Bron: ABM Financial News

