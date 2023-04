Update: Heijmans houdt vast aan outlook

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans houdt vast aan de outlook voor 2023 die in februari bij de vrijgave van jaarcijfers was afgegeven. Dit meldde de bouwer dinsdag voorbeurs in een kwartaalupdate.

"De kosteninflatie lijkt over zijn ergste piek heen te zijn. Dat neemt niet weg dat de onzekerheid over geopolitieke ontwikkelingen en macro-economische factoren, zoals hypotheekrente en krapte op de arbeidsmarkt, groot blijven", aldus topman Ton Hillen in een toelichting.

In de afgelopen verslagperiode was de verkoopvolume van nieuwbouwwoningen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De bouwer verkocht tot en met april 2023 472 woningen, ten opzichte van 631 in dezelfde periode van 2022.

Bemoedigend is volgens de onderneming wel dat ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar het aantal woningverkopen en de prijzen van de verkochte nieuwbouwwoningen stabiel bleven.

De totale omzet in het afgelopen kwartaal was volgens Heijmans vergelijkbaar met een jaar eerder, waarbij de omzet bij Infra en Bouw & Techniek in de lift zat, terwijl de omzet bij Vastgoed lager lag.

De orderportefeuille bleef stabiel op 2,4 miljard euro ten opzichte van eind 2022.

De outlook voor 2023 bleef daarnaast intact.

Bij de jaarcijfers zei Heijmans te verwachten dat de omzet dit jaar licht zal stijgen. Daarnaast wordt gerekend op een vergelijkbare onderliggende EBITDA. Hillen verwacht dat de omzet bij Infra en Bouw & Techniek zal toenemen, terwijl de omzet bij Vastgoed zal teruglopen, in lijn met de bredere markt.

Topman Hillen benadrukte ten slotte dat het voor de nabije toekomst van groot belang is “dat de aanhoudende politiek-bestuurlijke impasse rondom natuur- en stikstofvergunningen snel en doortastend wordt doorbroken, zowel op landelijk als provinciaal niveau". "Het is vijf óver twaalf wat dat betreft", aldus Hillen.

Update: Om informatie over infra aan te passen.