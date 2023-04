JDE Peet's combineert twee onderdelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's gaat de Out-of-Home-activiteiten samenvoegen met CPG Europe. Dit maakte de koffieketen dinsdag bekend. Het is de bedoeling dat met deze combinatie het bedrijf een zogeheten omnichannel bewerkstelligt in de Europese markt. De nieuwe combinatie komt onder leiding te staan van Juan Amat van CPG. JDE past de financiële verslaglegging voor de bedrijfssegmenten na afronding van de samenvoeging aan. Bron: ABM Financial News

