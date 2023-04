Omzet Cabka in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka/Henk Wildschut

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien stijgen. Dit meldde de producent van gerecyclede plastic pallets dinsdag voorbeurs. In het eerste kwartaal kwam de omzet uit op 55,4 miljoen euro, een stijging van 11 procent op jaarbasis. Volgens Cabka werd de omzet vooral aangejaagd door een sterk herstel in de VS, waar de hervatting van de activiteiten na de overstroming van juli 2022 volgens plan verloopt. Cabka zag geen aanleiding om zijn outlook voor 2023 aan te passen. Voor 2023 mikt de onderneming op een hoge enkelcijferige omzetgroei en een herstel van de EBITDA-marges naar 13 tot 15 procent. De marge bedroeg in 2022 nog 11 procent. De onderneming nomineerde daarnaast Frank Roerink als financieel bestuur voor de algemene aandeelhoudersvergadering op 8 juni. Roerink werkt al als interim financieel bestuurder voor Cabka. Bron: ABM Financial News

