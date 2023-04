AEX waarschijnlijk nipt lager van start in afwachting van techcijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursbel op een verlies van 0,2 procent. Maandag startte de AEX de handelsweek nog vrijwel onveranderd op een slotstand van 762,49 punten, ondanks een koerssprong van Philips na cijfers met een winst van bijna 14 procent. De andere Europese hoofdindices sloten eveneens vrijwel onveranderd. Ook Wall Street kwam maandagavond per saldo amper in beweging met een lichte stijging voor hoofdgraadmeter S&P 500. Techbeurs Nasdaq gaf 0,3 procent prijs. Amerikaanse techbeleggers hebben reden om even de kat uit de boom te kijken, nu drie van de vier duurste beursgenoteerde (tech-) ondernemingen op het punt staan om cijfers vrij te geven in de drukste week van het cijferseizoen. Vandaag nabeurs komen Alphabet, moederbedrijf van Google, en Microsoft met cijfers door. Donderdag is onder meer Amazon aan de beurt. Zij kunnen bepalend zijn voor het sentiment op korte termijn. In Amsterdam komt ASMI nabeurs met cijfers. Vooralsnog gaat het lopende cijferseizoen gepaard met een zijwaarts handelsverloop. Volgens BlackRock zijn beleggers alweer in afwachting van de volgende vergadering van de Federal Reserve, "tenzij we geconfronteerd worden met een materiële verrassing in de winstcijfers”. De FedWatch Tool van CME laat zien dat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten bij de beleidsvergadering van de Fed volgende week woensdag wordt geschat op circa 87 procent. Maandag daalde het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening nog met 6 basispunten naar 3,51 procent. Beleggers leken hiermee te reageren op de vrijgave Chicago Fed National Activity Index, die in april wees op een lichte krimp. Dit zou de Federal Reserve ertoe kunnen aanzetten om het rente-instrument minder agressief te hanteren. Azië en olie In Azië staan vanochtend techaandelen flink onder druk. De KOSPI-index in Seoel, met een zware weging van halfgeleiders, en de Hang Seng-index in Hongkong, met onder meer verliezen voor Tencent en Alibaba, geven vanochtend tot twee procent prijs. De beurzen in Sydney, Shanghai en Tokio blijven daarentegen dicht bij huis. De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandagavond in New York 1,1 procent, hoger op 78,76 dollar. Vanochtend noteert de future vlak. Naast Alphabet, Microsoft en Texas Instruments vanavond nabeurs op Wall Street, komen vanmiddag al cijfers door van onder meer General Motors, McDonalds PepsiCo, UPS en General Electric. Vandaag gaat op het macro-economische vlak de aandacht uit naar Amerika, met de vrijgave van het consumentenvertrouwen in april, de Case Shiller huizenprijzenindex en de nieuwe woningverkopen. Bedrijfsnieuws In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van AkzoNobel op jaarbasis met 5 procent van 2,53 miljard euro naar 2,66 miljard euro. Analisten rekenden op een omzet van 2,63 miljoen euro. De aangepaste EBITDA daalde van 317 miljoen naar 305 miljoen euro, en dat is beter dan de 285 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. Afgelopen kwartaal daalde de omzet van Randstad op jaarbasis van 6.621 miljoen naar 6.518 miljoen euro, een autonome daling van 4,2 procent. Analisten hadden vooraf gerekend op 6.544 miljoen euro en een autonome daling van 3,6 procent. Het onderliggende operationeel resultaat (EBITA) voor eenmalige posten kwam in het eerste kwartaal met 266 miljoen euro nipt hoger uit dan de verwachting van 260 miljoen euro. Bouwer Heijmans houdt vast aan de outlook voor 2023 die in februari bij de vrijgave van jaarcijfers was afgegeven. Ordina heeft in het eerste kwartaal meer omzet, maar minder winst geboekt dan een jaar eerder. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 4.137,04 punten, de Dow Jones index noteerde 0,2 procent hoger op 33.875,40 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 12.037,20 punten. Bron: ABM Financial News

