Ordina ziet effect hogere lonen en lagere productiviteit

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het eerste kwartaal meer omzet, maar minder winst geboekt dan een jaar eerder. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van IT-bedrijf over het eerste kwartaal.



De omzet steeg over de eerste drie maanden van 2023 op jaarbasis met 6,0 procent van 110,8 miljoen naar 117,4 miljoen euro. Ordina schreef de omzetstijging onder meer toe aan de groei van het aantal directe werknemers op jaarbasis.

De nettowinst daalde van 9,3 miljoen euro een jaar eerder naar 6,6 miljoen.

Het EBITDA-resultaat daalde door een lagere productiviteit en hogere loonkosten van 17,3 miljoen naar 16,2 miljoen euro, met een marge van 13,8 tegen 15,6 procent een jaar eerder.

De kaspositie was 37,3 miljoen euro positief tegen 53 miljoen euro positief een jaar eerder. De vrije kasstroom bedroeg 2,4 miljoen euro tegen 12,2 miljoen euro een jaar eerder.

“In het eerste kwartaal hebben we opnieuw winstgevende groei gerealiseerd en onze marge bevestigt een solide operationele performance in het eerste kwartaal", aldus CEO Jo Maes. "We maken goede voortgang in de uitvoering van onze strategie. De voorgenomen transactie met Sopra Steria om de krachten te bundelen zal ons in staat stellen te versnellen", aldus de topman.

Op Ordina ligt een overnamebod van het Franse Sopra Steria van 5,75 euro per aandeel. Dit bod is in contanten en exclusief het dividend.

Eerder deze maand meldden beide bedrijven bij de voorbereidingen van het bod goede vooruitgang te boeken.