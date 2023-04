Beursblik: cijfers AkzoNobel beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit oordeelden analisten van Jefferies dinsdag. In het afgelopen kwartaal kwam de aangepaste EBIT uit op 218 miljoen euro, hetgeen 15 procent meer was dan de 189 miljoen euro waar Jefferies op mikte. De consensus hield rekening met 193 miljoen euro. Vooral de divisie Performance Coatings was verantwoordelijk voor de beter dan voorziene resultaten. Jefferies merkte op dat de outlook werd gehandhaafd, waardoor AkzoNobel onverminderd mikt op een EBITDA van 1,2 tot 1,5 miljard euro. De bank mikt zelf op 1,43 miljard euro. De analisten wezen bovendien op uitspraken van het bedrijf over het lopende tweede kwartaal, waarin de prijzen met 4 tot 5 procent kunnen stijgen en de grondstofprijzen zullen teruglopen. Dit kan een positieve impact op jaarbasis betekenen van 145 miljoen euro, aldus Jefferies. Jefferies heeft een koopadvies op AkzoNobel met een koersdoel van 83,00 euro. Het aandeel sloot maandag op 76,22 euro. Bron: ABM Financial News

