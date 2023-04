Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 34 punten voor de Duitse DAX, een min van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 24 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag vrijwel vlak gesloten.

Zorgen over zwakkere wereldwijde economische vooruitzichten bleven op het sentiment wegen. "Een voorspelde verslechtering van de gezondheid van de wereldeconomie weegt op de gemoederen, waardoor aandelen lager noteerden, terwijl beleggers de impact van verdere renteverhogingen proberen in te schatten", zei Hargreaves Lansdown.

"Het lijkt nu waarschijnlijk dat we nog minstens een renteverhoging van 25 basispunten krijgen van onder meer de Federal Reserve en de Bank of England, terwijl de jury nog niet weet hoeveel er nog komen van de Europese Centrale Bank na [het rentebesluit van] volgende week, waarbij de algemene verwachting is dat de centrale bank de rente zal verhogen met 50 basispunten", zei CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het ondernemersklimaat in Duitsland in april licht is gestegen. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 93,2 in maart naar 93,6 in april.

Bedrijfsnieuws

Philips kende een sterke jaarstart, oordeelden analisten na het openen van de boeken. Het aandeel steeg bijna 14,0 procent.

Ook Basic-Fit kwam met beter dan verwachte resultaten in wat een solide kwartaal was voor de fitnessketen, oordeelde de markt. Het aandeel won 0,7 procent.

De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky wil zich inschrijven op een kapitaalverhoging van Casino van maximaal 750 miljoen euro. Dit maakte de Franse supermarktuitbater maandag bekend. Het aandeel noteerde 1,6 procent lager.

Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal weer zwarte cijfers geschreven, maar klanten haalden wel veel geld van de bank. Dit bleek maandag uit cijfers van de Zwitserse bank. Daarmee kwam er een einde aan een periode van vijf opeenvolgende kwartaalverliezen op rij. Het aandeel van de bank, die is overgenomen door UBS, steeg 0,6 procent. UBS won 0,9 procent.

In Frankfurt lift Siemens Healthineers mee op de resultaten van Philips, met een winst van 3,6 procent, waarmee het aandeel koploper is in de DAX.

Auto-aandelen als Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz en Porsche Automobil Holding doen ook goede zaken, terwijl Daimler Truck 1,5 procent daalde.

In Parijs ging Kering aan kop met een winst van 1,2 procent, terwijl Stellantis 6,3 procent daalde.

Euro STOXX 50 4.401,80 (-0,2%)

STOXX Europe 600 468,97 (0,0%)

DAX 15.863,95 (-0,1%)

CAC 40 7.573,86 (0,0%)

FTSE 100 7.912,20 (0,0%)

SMI 11.467,20 (+0,1%)

AEX 762,49 (0,0%)

BEL 20 3.832,59 (+0,2%)

FTSE MIB 27.537,07 (-0,8%)

IBEX 35 9.406,40 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures licht lager.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger gesloten.

Markten zullen deze week waarschijnlijk een pas op de plaats maken in aanloop naar de volgende vergadering van de Federal Reserve, "tenzij we geconfronteerd worden een materiële verrassing in de winstcijfers", zei BlackRock.

"Waar we naar op zoek zijn, is de impact van de inflatoire omgeving, evenals de vertragende economische groei en de impact die dat heeft op consumentenvraag", voegde BlackRock toe.

Later deze week publiceren grote technologiebedrijven hun cijfers, waaronder Microsoft en Alphabet op dinsdag, Meta op woensdag en Amazon op donderdag.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed National Index in maart stabiel is gebleven. De index bleef staan op -0,19, net als in februari.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,1 procent, ofwel 0,89 dollar, hoger op 78,76 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS drie publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Case Shiller huizenprijzenindex, gevolgd door het consumentenvertrouwen en de nieuwe woningverkopen.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond heeft in de VS een faillissementsbescherming aangevraagd, nadat de retailer de financiën niet op orde wist krijgen. Dit werd zondag bekend. Het bedrijf kan nu proberen te reorganiseren en desinvesteren om een definitief bankroet af te wenden. De koers van 'meme-aandeel' Bed Bath & Beyond daalde de afgelopen weken al tot net geen 0,30 dollar op vrijdag. Maandag daalde het aandeel nog eens ruim 30,0 procent.

De Amerikaanse notering van Philips steeg bijna 14,0 procent na het openen van de boeken.

De notering van Credit Suisse in New York won circa 1,3 procent, nadat afgelopen kwartaal zwarte cijfers werden geschreven.

De volumes bij Coca-Cola zijn in het eerste kwartaal gestegen en de winst en omzet waren boven verwachting. Dit bleek maandag uit de resultaten van het Amerikaanse frisdrankbedrijf. Het aandeel noteerde 0,3 procent lager.



S&P 500 index 4.137,04 (+0,1%)

Dow Jones index 33.875,40 (+0,2%)

Nasdaq Composite 12.037,20 (-0,3%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager.

Nikkei 225 28.642,57 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.264,02 (-0,4%)

Hang Seng 19.635,85 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1052. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1045 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1021 op de borden.



USD/JPY Yen 134,29

EUR/USD Euro 1,1052

EUR/JPY Yen 148,38

MACRO-AGENDA:

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Februari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - April (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Nestle - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 UBS - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

13:00 3M - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 PepsiCo - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers tweede kwartaal (VS)