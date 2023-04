Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, volgend op een scherpe daling vorige week door zorgen over de economische vooruitzichten. Zowel Brent als WTI daalden vorige week met meer dan 5 procent, waarmee een einde kwam aan een reeks van vier opeenvolgende wekelijkse winsten, aangezien ruwe olie een deel van de winst die eerder deze maand werd behaald, teruggaf nadat Saoedi-Arabië en andere OPEC+ landen productieverlagingen van ongeveer 1,15 miljoen vaten per dag aankondigden, beginnend in me en doorlopend tot het einde van het jaar. Dit ging gepaard met een toezegging van Rusland om een verlaging van 500.000 vaten per dag tot het einde van het jaar te verlengen. Op 27 april wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan het Buzzard-olieveld voor een periode van 12 dagen. "Dit is belangrijk gezien het feit dat Buzzard de grootste stream is van Forties, lichte laagzwavelige olie uit de Noordzee, en Forties de grootste fysieke stream is die wordt gebruikt om de prijs van Dated Brent te bepalen", zei analist Michael Tran van RBC Capital Markets. "Daarnaast zijn de Franse raffinaderijen weer opgestart na weken van stakingen en is de Chinese invoer van olie gestegen tot bijna recordhoogtes", zei hij. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,1 procent, ofwel 0,89 dollar, hoger op 78,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

