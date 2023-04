Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.129,38 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 33.817,28 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 12.007,27 punten.

Markten zullen deze week waarschijnlijk een pas op de plaats maken in aanloop naar de volgende vergadering van de Federal Reserve, "tenzij we geconfronteerd worden een materiële verrassing in de winstcijfers", zei BlackRock.

"Waar we naar op zoek zijn, is de impact van de inflatoire omgeving, evenals de vertragende economische groei en de impact die dat heeft op consumentenvraag", voegde BlackRock toe.

Later deze week publiceren grote technologiebedrijven hun cijfers, waaronder Microsoft en Alphabet op dinsdag, Meta op woensdag en Amazon op donderdag.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed National Index in maart stabiel is gebleven. De index bleef staan op -0,19, net als in februari.

De euro/dollar noteerde op 1,1040. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1021 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0987 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 1,2 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS drie publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Case Shiller huizenprijzenindex, gevolgd door het consumentenvertrouwen en de nieuwe woningverkopen.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond heeft in de VS een faillissementsbescherming aangevraagd, nadat de retailer de financiën niet op orde wist krijgen. Dit werd zondag bekend. Het bedrijf kan nu proberen te reorganiseren en desinvesteren om een definitief bankroet af te wenden. De koers van 'meme-aandeel' Bed Bath & Beyond daalde de afgelopen weken al tot net geen 0,30 dollar op vrijdag. Maandag daalde het aandeel nog eens 38,8 procent.

De Amerikaanse notering van Philips steeg 14,3 procent na het openen van de boeken.

De notering van Credit Suisse in New York won 1,6 procent, nadat afgelopen kwartaal zwarte cijfers werden geschreven.

De volumes bij Coca-Cola zijn in het eerste kwartaal gestegen en de winst en omzet waren boven verwachting. Dit bleek maandag uit de resultaten van het Amerikaanse frisdrankbedrijf. Het aandeel noteerde 0,3 procent hoger.