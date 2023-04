Europese beurzen vrijwel vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag vrijwel vlak gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 468,97 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 15.863,95 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een vlak slot op 7.573,86 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.912,20 punten.

Zorgen over zwakkere wereldwijde economische vooruitzichten bleven op het sentiment wegen. "Een voorspelde verslechtering van de gezondheid van de wereldeconomie weegt op de gemoederen, waardoor aandelen lager noteerden, terwijl beleggers de impact van verdere renteverhogingen proberen in te schatten", zei Hargreaves Lansdown.

"Het lijkt nu waarschijnlijk dat we nog minstens een renteverhoging van 25 basispunten krijgen van onder meer de Federal Reserve en de Bank of England, terwijl de jury nog niet weet hoeveel er nog komen van de Europese Centrale Bank na [het rentebesluit van] volgende week, waarbij de algemene verwachting is dat de centrale bank de rente zal verhogen met 50 basispunten", zei CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het ondernemersklimaat in Duitsland in april licht is gestegen. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 93,2 in maart naar 93,6 in april.

De euro/dollar noteerde op 1,1021. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0989 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0987 op de borden.

Olie noteerde maandag tot een procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Philips kende een sterke jaarstart, oordeelden analisten na het openen van de boeken. Het aandeel steeg bijna 14,0 procent.

Ook Basic-Fit kwam met beter dan verwachte resultaten in wat een solide kwartaal was voor de fitnessketen, oordeelde de markt. Het aandeel won 0,7 procent.

De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky wil zich inschrijven op een kapitaalverhoging van Casino van maximaal 750 miljoen euro. Dit maakte de Franse supermarktuitbater maandag bekend. Het aandeel noteerde 1,6 procent lager.

Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal weer zwarte cijfers geschreven, maar klanten haalden wel veel geld van de bank. Dit bleek maandag uit cijfers van de Zwitserse bank. Daarmee kwam er een einde aan een periode van vijf opeenvolgende kwartaalverliezen op rij. Het aandeel van de bank, die is overgenomen door UBS, steeg 0,6 procent. UBS won 0,9 procent.

In Frankfurt lift Siemens Healthineers mee op de resultaten van Philips, met een winst van 3,6 procent, waarmee het aandeel koploper is in de DAX.

Auto-aandelen als Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz en Porsche Automobil Holding doen ook goede zaken, terwijl Daimler Truck 1,5 procent daalde.

In Parijs ging Kering aan kop met een winst van 1,2 procent, terwijl Stellantis 6,3 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.124,72 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het rood.