AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week terughoudend begonnen. De AEX sloot maandag fractioneel hoger met een slotstand van 762,49 punten.

"Kwartaalcijfers kunnen de markt deze week mogelijk in beweging zetten", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

"Na een opwaartse uitbraak, boven pakweg 763 punten, kan een rally richting de 777,5 worden gestart. Een doorbraak boven deze weerstand maakt ruimte vrij voor een verdere stijging tot 810 punten en hoger. Een neerwaartse doorbraak, onder pakweg 756,4 punten, zal een grotere correctie doen inluiden", stelt Blekemolen in een technische analyse van de AEX.

In het algemeen blijven de Europese beurzen veerkrachtig, vindt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Dat heeft vooral te maken met de lagere energieprijzen, die de economie ondersteunen, en beter dan verwachte bedrijfswinsten.

Wel is het herstel vanaf de dieptepunten van maart broos, aldus Hewson, maar de marktanalist "ziet niets dat erop wijst dat het herstel niet kan aanhouden" in de laatste week van een vooralsnog positieve aprilmaand.

Beleggers richten zich op een drukke cijferweek, met naast een drukke binnenlandse agenda voor kwartaalcijfers ook de resultaten van Amerikaanse techzwaargewichten als Alphabet, Microsoft, Amazon en Meta.

Op macro-economisch vlak zijn economische groeicijfers en inflatiecijfers uit de VS en eurozone later in de week interessant.

Maandag bleek dat de Ifo-index, die het Duitse ondernemersvertrouwen meet, in april licht is gestegen. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 93,2 in maart naar 93,6 in april. De verwachting van 93,8.

Verder bleek dat de Chicago Fed-activiteitsindex in maart stabiel is gebleven in licht negatief terrein.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1021. WTI-olie werd een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Koploper in de AEX was Philips, met een winst van bijna 14 procent. Philips kende een sterke jaarstart, oordeelden analisten na het openen van de boeken.

Randstad won anderhalf procent en ABN AMRO ruim een procent. DSM Firmenich steeg meer dan een half procent. JPMorgan verlaagde het koersdoel van laatstgenoemde.

Prosus beleefde een moeizame dag en eindigde met een verlies van dik 3 procent onderaan in de hoofdindex. ArcelorMittal verloor meer dan 2 procent.

Ook Basic-Fit kwam met beter dan verwachte resultaten in wat een solide kwartaal was voor de fitnessketen, oordeelde de markt. Het aandeel won ruim een half procent in de AMX maar leverde daarmee wel in ten opzichte van eerder op de dag.

"Basic-Fit heeft grofweg een kwart van zijn omzetdoelstelling voor 2023 behaald in het eerste kwartaal en loopt ook vooruit in zijn doelstelling voor de te openen clubs", aldus analisten van Morgan Stanley.

TKH heeft een solide update gepubliceerd over het eerste kwartaal, oordeelde ING. Het aandeel steeg bijna 2 procent. Aperam was hekkensluiter in de Midcap, met een verlies van ruim 2 procent. Koploper Corbion won 3 procent.

Bij de kleine fondsen leverde Vastned 6,5 procent in na een ex-dividendnotering. Wereldhave verloor bijna 3 procent.

CM.com steeg ruim 5,5 procent in de AScX en ook Kendrion kende een goede dag, met een plus van 5,5 procent. ING startte met het volgen van CM.com met een koopadvies en een koersdoel van 12,00 euro.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot tot een procent in het rood.