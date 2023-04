Wall Street opent terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 dalen richting de openingsbel in New York zo'n 0,1 procent.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wijst op een "bomvolle" cijferweek.

Ongeveer 76 procent van de bedrijven uit de S&P 500 wisten tot nog toe de verwachtingen van analisten te overtreffen, zo merkte Lynx op. Volgens data van Refinitiv zullen de winsten van S&P 500-bedrijven in het eerste kwartaal naar schatting met 5,2 procent dalen.

Later deze week volgen bedrijfscijfers van Alphabet, Microsoft, Amazon en Meta.

"Deze week draait volledig om de techreuzen, die het sentiment kunnen bepalen", aldus marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Er is geen twijfel dat de winstcijfers van Amerikaanse banken over het algemeen beter zijn dan verwacht en dit houdt het sentiment onder beleggers positief. Maar nu is het belangrijk hoe de Amerikaanse techreuzen zullen presteren", aldus Aslam.

Naast kwartaalcijfers krijgen beleggers deze week BBP-cijfers voor het eerste kwartaal uit de VS en inzicht in het consumentensentiment in april.

Op macro-economisch vlak is er maandag aandacht voor de Chicago Fed-index over de maand maart. De activiteitsindex bleef stabiel op -0,19. Het driemaands voortschrijdend gemiddelde verbeterde wel, van -0,09 naar +0,01.

De euro/dollar handelt maandagmiddag op 1,1007. WTI-olie is iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond heeft in de VS een faillissementsbescherming aangevraagd, nadat de retailer de financiën niet op orde wist krijgen. Dit werd zondag bekend. Het bedrijf kan nu proberen te reorganiseren en desinvesteren om een definitief bankroet af te wenden. De koers van 'meme-aandeel' Bed Bath & Beyond daalde de afgelopen weken al tot net geen 0,30 dollar op vrijdag. Maandag lijkt er nog eens 32 procent aan waarde te gaan verdampen.

De Amerikaanse notering van Philips stijgt voorbeurs 13 procent na het openen van de boeken.

De notering van Credit Suisse in New York wint 2 procent in de voorbeurshandel, nadat afgelopen kwartaal zwarte cijfers werden geschreven.

De volumes bij Coca-Cola zijn in het eerste kwartaal gestegen en de winst en omzet waren boven verwachting. Dit bleek maandag uit de resultaten van het Amerikaanse frisdrankbedrijf. Het aandeel noteert in de voorbeurshandel bijna 2 procent in de plus.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen bleven vrijdag dicht bij huis. De S&P 500 steeg 0,1 procent op 4.133,52 punten, de Dow Jones index won ook 0,1 procent op 33.808,96 punten en de Nasdaq sloot eveneens 0,1 procent hoger op 12.072,46 punten.