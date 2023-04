Winstdaling bij KPN verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KPN zal woensdag een lichte winstdaling op een vlakke omzet boeken. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het telecombedrijf op zijn website plaatste. De geraadpleegde analisten rekenen gemiddeld op een daling van nettowinst van 179 miljoen euro een jaar eerder naar 165 miljoen euro in het afgelopen kwartaal, een afname van 8 procent. De inkomsten zouden met 1 procent stijgen van 1,31 miljard naar 1,32 miljard euro. De drie divisies Consumer, Business en Wholesale zouden alle drie een tikkeltje meer hebben omgezet. Het aangepaste EBITDA resultaat zou met 1,6 procent dalen van 593 miljoen tot 584 miljoen euro. Dit is het cijfer inclusief desinvesteringen en overnames.



De investeringen waren 15 procent hoger, met 297 miljoen euro tegen 257 miljoen euro, is de schatting. De vrije kasstroom zou 6 procent lager uitkomen, op 193 miljoen euro, tegen 206 miljoen euro een jaar eerder. Analisten van Berenberg haalden eerder dit jaar het aandeel van hun kooplijst, omdat zij geen aanjagers voor de koers meer zien, na goede prestaties in de voorgaande periode. Barclays verhoogde recent wel het koersdoel, vanwege een gunstiger prijsklimaat. KPN publiceert de cijfers woensdag voorbeurs. Het aandeel stond maandag licht lager met een koers van 3,24 euro. Bron: ABM Financial News

