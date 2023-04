'Hogere omzet ASMI verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het eerste kwartaal van 2023 vermoedelijk een hogere omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de verwachting van het bedrijf zelf en van analisten. Voor het eerste kwartaal rekent ASMI zelf op 660 tot 700 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2022 werd een omzet behaald van 517 miljoen euro. Analisten van Citigroup rekenen op 698 miljoen euro, wat 2 procent hoger is dan de marktconsensus. De verwachte omzet zou dus lager uitvallen dan in de laatste drie maanden van 2022, toen die uitkwam op 725 miljoen euro.



Outlook Voor het lopende tweede kwartaal rekent ASMI vooralsnog op een iets hogere omzet dan in de drie maanden ervoor. Citigroup verwacht 675 tot 715 miljoen euro. Voor de tweede helft van dit jaar rekent ASMI erop dat de omzet "op een gezond niveau" blijft, maar wel iets lager dan in de eerste zes maanden. ING denkt dat deze verwachting voor de tweede jaarhelft aan de voorzichtige kant is. "Dat biedt opwaarts potentieel." Ook Credit Suisse maakt zich geen zorgen, gezien het recordorderboek en de "bemoedigende" uitspraken van ASMI. "De verwachting voor een omzetdaling in de tweede jaarhelft ten opzichte van de eerste helft kan weleens onjuist blijken", aldus de bank. ASMI opent dinsdag nabeurs de boeken. Het aandeel noteert maandag 1,2 procent hoger op 352,45 euro. Bron: ABM Financial News

