Europese beurzen licht in het rood rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren maandag rond het middaguur licht in het rood. De Stoxx Europe 600 index daalt fractioneel tot 468,84 punten. De Duitse DAX laat een verlies optekenen van 0,1 procent op 15.866,19 punten. De Franse CAC 40 verliest 0,2 procent bij een stand van 7.562,27 punten. De Britse FTSE noteert 0,1 procent lager op 7.907,16 punten.

Toch blijven de Europese beurzen veerkrachtig, vindt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Dat heeft vooral te maken met de lagere energieprijzen, die de economie ondersteunen, en beter dan verwachte bedrijfswinsten.

Wel is het herstel vanaf de dieptepunten van maart broos, aldus Hewson, maar de marktanalist "ziet niets dat erop wijst dat het herstel niet kan aanhouden" in de laatste week van een vooralsnog positieve aprilmaand.

Beleggers richten zich op een drukke cijferweek, met resultaten van Amerikaanse techzwaargewichten als Alphabet, Microsoft, Amazon en Meta.

Op macro-economisch vlak zijn economische groeicijfers uit de VS en eurozone later in de week interessant.

Maandag bleek dat de Ifo-index, die het Duitse ondernemersvertrouwen meet, in april licht is gestegen. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 93,2 in maart naar 93,6 in april. De verwachting van 93,8.

De deelindex voor de huidige omstandigheden kwam uit op 95,0, terwijl de subindex die de verwachtingen weergeeft, in april op 92,2 uitkwam.

De euro/dollar handelt maandag op 1,1020. WTI-olie is iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Philips kende een sterke jaarstart, oordeelden analisten na het openen van de boeken. Het aandeel stijgt 11,5 procent in Amsterdam.

Ook Basic-Fit kwam met beter dan verwachte resultaten in wat een solide kwartaal was voor de fitnessketen, oordeelde de markt. Het aandeel wint ruim anderhalf procent.

De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky wil zich inschrijven op een kapitaalverhoging van Casino van maximaal 750 miljoen euro. Dit maakte de Franse supermarktuitbater maandag bekend. Het aandeel reageert nauwelijks op het nieuws.

Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal weer zwarte cijfers geschreven, maar klanten haalden wel veel geld van de bank. Dit bleek maandag uit cijfers van de Zwitserse bank. Daarmee kwam er een einde aan een periode van vijf opeenvolgende kwartaalverliezen op rij. Het aandeel van de bank, die is overgenomen door UBS, stijgt maandag ruim 2 procent. UBS wint ook 2 procent.

In Frankfurt lift Siemens Healthineers mee op de resultaten van Philips, met een winst van 2,5 procent, waarmee het aandeel koploper is in de DAX.

Auto-aandelen als Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz en Porsche Automobil Holding doen ook goede zaken, terwijl Henkel onder druk staat, met een verlies van anderhalf procent.

Autofabrikanten voeren ook de Franse CAC 40 aan, Stellantis wint bijna 3 procent. Renault stijgt licht.

Verder zitten bankaandelen in Parijs in de lift, met winsten van een half tot 1 procent. Vivendi is hekkensluiter en levert bijna 2 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 dalen rond lunchtijd 0,2 procent.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 steeg 0,1 procent op 4.133,52 punten, de Dow Jones index won ook 0,1 procent op 33.808,96 punten en de Nasdaq sloot eveneens 0,1 procent hoger op 12.072,46 punten. Op weekbasis resteerden bescheiden verliezen.