Valuta: euro/dollar rond 1,10

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar noteert maandag licht hoger, na een bescheiden herstel voor de Amerikaanse munt vorige week.

De euro/dollar noteerde maandag op 1,1016, licht hoger ten opzichte van de koers op vrijdagavond. De dollar herstelde vorige week nadat de markt de verwachtingen voor het aantal renteverlagingen terugschroefde.

Economische cijfers wijzen op een toenemend risico van groeivertraging, wat zou kunnen leiden tot verlagingen van de rente door de Federal Reserve, stelt Lee Hardman van MUFG. "De stroom van economische cijfers blijft een toenemend risico signaleren van een sterkere vertraging of recessie voor de Amerikaanse economie, die de deur zal openzetten voor renteverlagingen later dit jaar", aldus Hardman.



Vergaderingen van centrale banken in mei zullen waarschijnlijk het einde markeren van de meest agressieve cyclus van monetaire verkrapping in decennia, zeiden economen Carsten Brzeski en James Smith van ING.

De Amerikaanse Fed, de ECB en de Bank of England zullen op korte termijn de rente nog iets verder verhogen, terwijl in Centraal- en Oost-Europa en in Azië de rentes hun pieken hebben bereikt. "Er ontstaan barsten in de meeste rentegevoelige delen van de economie. Renteverlagingen liggen in het verschiet, en we verwachten dat de eerste centrale banken zullen beginnen om de rente te verlagen voor het einde van het jaar", aldus ING.

De Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen in Duitsland liet maandag een stijging zien. Dit suggereert dat de Duitse economie voorlopig weer opkrabbelt, stelde Fritzi Koehler-Geib van KfW.

Later op de dag volgt de Fed-index over de economie uit de Amerikaanse regio Chicago. Donderdag komt een voorlopig groeicijfer voor de Amerikaanse economie naar buiten en vrijdag volgt nog een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer voor het monetaire beleid van de Fed, de PCE-inflatie.

De Japanse yen zou kunnen dalen, omdat de Bank of Japan waarschijnlijk niet het beleid om de rendementscurve te beheersen zal veranderen bij de aankomende beleidsvergadering op vrijdag, volgens RBC Markets. RBC verwacht wel dat de dollar/yen op de langere termijn weer naar een stijgende trend kan terugkeren.

Tegelijkertijd zijn de risico's rond het Amerikaanse schuldenplafond en de golf bedrijfsresultaten deze week redenen om dollartransacties te vermijden, volgens RBC. "In plaats daarvan gaan we long op de Zwitserse frank tegenover de yen, in een week met weinig specifieke risico's in Zwitserland."