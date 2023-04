Philips schiet omhoog in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend vlak tot licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 761,80 punten. "De beurzen gingen lager van start in een bomvolle cijferweek", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De focus van beleggers ligt momenteel volledig op de kwartaalcijfers, zo stelde Blekemolen. "Onder andere de bankaandelen wisten positief te verrassen, maar Netflix en Tesla stelden afgelopen week teleur." Ongeveer 76 procent van de bedrijven uit de S&P 500 konden tot nu toe de verwachtingen van analisten overtreffen, zo merkte Lynx op. Volgens data van Refinitiv zullen de winsten van S&P 500-bedrijven in het eerste kwartaal naar schatting met 5,2 procent dalen. Aankomende week volgen bedrijfscijfers van Alphabet, Microsoft, Amazon en Meta. "Deze week draait volledig om de techreuzen, die het sentiment kunnen bepalen", aldus marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Er is geen twijfel dat de winstcijfers van Amerikaanse banken over het algemeen beter zijn dan verwacht en dit houdt het sentiment onder beleggers positief. Maar nu is het belangrijk hoe de Amerikaanse techreuzen zullen presteren", aldus Aslam. Naast kwartaalcijfers krijgen beleggers deze week veel inkoopmanagersindices, BBP-cijfers voor het eerste kwartaal en inzicht in het consumentensentiment in april. "De PCE-prijsindex vormt op vrijdag het belangrijkste macro-economische cijfer van de week", aldus Blekemolen. "Beleggers houden nog altijd rekening met een laatste renteverhoging door de Fed in mei. Verder dalende inflatiecijfers kunnen meer inzicht geven in het te verwachten monetaire beleid van daarna." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1006. De olieprijzen daalden licht tot 77,80 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen kreeg Philips na cijfers de handen van beleggers op elkaar. De omzet overtrof in het afgelopen kwartaal de verwachtingen ruimschoots, en het aandeel won maar liefst 11,2 procent. ING sprak van een sterke jaarstart voor het bedrijf. Prosus en Shell noteerden onderaan met verliezen van 0,8 tot 2,1 procent. In de AMX won TKH 2,9 procent na vrijgave van solide cijfers, aldus ING. OCI verloor daarentegen 1,3 procent. Basic-Fit steeg 1,4 procent na cijfers. "Basic-Fit heeft grofweg een kwart van zijn omzetdoelstelling voor 2023 behaald in het eerste kwartaal en loopt ook vooruit in zijn doelstelling voor de te openen clubs", aldus analisten van Morgan Stanley. In de AScX schoot CM.com 6,8 procent omhoog tot 9,38 euro. ING startte met het volgen van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 12,00 euro. Vastgoedfonds Vastned daalde 5,6 procent na een ex-dividend notering. Bron: ABM Financial News

