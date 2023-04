Beursblik: solide jaarstart TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft een solide update gepubliceerd over het eerste kwartaal. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING maandag. Zo viel de kwartaalomzet ongeveer 6 procent hoger uit dan ING had voorzien en het EBITA-resultaat was 8 procent beter dan verwacht. Vision en vooral Connectivity boekten een hogere omzetgroei dan ING had voorzien, terwijl Manufacturing het ook beter deed dan de verwachte omzetdaling van 5 procent, met een minieme groei van 0,7 procent. ING verwacht dat de cijfers positief ontvangen worden, vooral omdat TKH opmerkt dat de tekorten aan essentiële onderdelen voor bandenapparatuur wat beginnen af te nemen, waardoor de resultaten in de tweede helft van het jaar geleidelijk zullen verbeteren. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 65,50 euro. Het aandeel stond maandag 0,7 procent lager op 70,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.