Beursblik: licht hogere omzet AkzoNobel verwacht

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal van 2023 vermoedelijk een licht hogere omzet behaald op jaarbasis, terwijl het resultaat op kwartaalbasis verbeterde, maar op jaarbasis wel lager uitkwam. Dit blijkt uit de analistenconsensus van de verf- en coatingspecialist, voorafgaand aan de kwartaalcijfers die woensdag voorbeurs verschijnen. Gerekend wordt op een omzet van 2,63 miljard euro, van 2,52 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Op kwartaalbasis zou sprake zijn van een stabilisering. In het vierde kwartaal van 2022 kwam de omzet uit op 2,61 miljard euro. Het aangepaste operationele resultaat (EBIT) zou zijn verbeterd van 126 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022 naar 193 miljoen euro in de eerste drie maanden van dit jaar, verwachten de analisten, maar wel lager zijn uitgekomen dan de 230 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022. Verder zou de aangepaste EBITDA zijn uitgekomen op 285 miljoen euro, van 317 miljoen euro een jaar eerder. Analisten van Barclays wezen echter op de beter dan verwachte cijfers van concurrent PPG, waar de vraag hoger uitviel dan voorzien. Barclays merkte daarbij op dat AkzoNobel in januari in het Verenigd Koninkrijk een prijsverhoging van 6 tot 7 procent doorvoerde voor decoratieve verf. Volgens de Britse bank kan een dergelijke prijsverhoging in een lastige markt als het VK een indicatie zijn dat de onderneming ook elders hoger prijzen heeft kunnen bedingen. Ook analisten van JPMorgan Chase schreven in aanloop naar de kwartaalcijfers van AkzoNobel dat de tegenwind in het afgelopen kwartaal mogelijk meeviel. Voor de eerste drie maanden van het jaar verwacht de bank een volumedaling met 6,6 procent. Aanvankelijk ging JPMorgan nog uit van een afname met 8,2 procent. De bank wees op wat verbetering in de Chinese huizenmarkt gedurende het eerste kwartaal van dit jaar, ofschoon wel vanaf lage niveaus. Outlook Voor het lopende boekjaar 2023 mikt de onderneming, uitgaande van de huidige marktomstandigheden, op een aangepaste EBITDA van 1,2 miljard tot 1,5 miljard euro. "Kostenreductieprogramma’s zullen naar verwachting de aanhoudende druk van inflatie van operationele uitgaven voor 2023 beperken. AkzoNobel verwacht dat de dalende grondstoffenprijzen een gunstig effect zullen hebben op de winstgevendheid", zei het bedrijf bij de jaarcijfers in februari. De consensus gaat uit van een aangepaste EBITDA in 2023 van 1,4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

