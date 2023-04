ING start volgen CM.com met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) ING is maandag gestart met het volgen van CM.com met een koopadvies en koersdoel van 12,00 euro. Analisten Thymen Rundberg en Marc Hesselink merkten op dat CM.com actief is in meerdere snelgroeiende markten en denken dat het bedrijf de consensusverwachtingen op het gebied van de winstgevendheid kan overtreffen. Het bedrijf biedt meer dan CPaaS en biedt in tegenstelling tot concurrenten een alles-in-één-oplossing voor mkb-klanten. CM.com heeft een sterke groei laten zien na de beursgang in februari 2020 en gedurende de coronacrisis, aldus de analisten, dankzij een combinatie van omzetgroei en een stijging van de brutomarge. In een conservatief basisscenario van ING kan de omzet van CM.com met 14 procent groeien in de periode 2022 tot en met 2025, vooral dankzij de groei van de CPaaS-markt. Door het aanbod buiten CPaaS uit te breiden, kan de brutomarge verbeteren tot 29 procent in 2025 versus 25 procent in 2022. In combinatie met een sterke kostenbeheersing voorspellen Rundberg en Hesselink een EBITDA voor 2025 van 32 miljoen euro tegen een gerapporteerd verlies van 27 miljoen euro in 2022. De consensus ligt op een positief resultaat van 19 miljoen euro. Het bedrijf beschikt over een aanzienlijke flexibiliteit om zijn kostenbasis aan te passen als de groei van de brutowinst tegenvalt. De helft van de operationele kosten kan worden gekoppeld aan de groei en met name de kosten voor zaken als externe consultants en marketing kunnen gemakkelijk worden verlaagd. Rundberg en Hesselink zien tegen de huidige koers momenteel een beperkt neerwaarts risico voor dit snelgroeiende bedrijf. Het aandeel CM.com steeg maandagochtend met 7,0 procent tot 9,40 euro. Bron: ABM Financial News

