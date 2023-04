Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het koersdoel voor Corbion verlaagd van 41,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Fernand de Boer is van mening dat de daling van het aandeel met 15 procent na de resultaten over het vierde kwartaal onterecht was en nu koopkansen creëert. Volgens De Boer had de koersdaling vooral te maken met de zwakke prestaties van de PLA-joint venture in het vierde kwartaal, die bijna geen winst meer boekte, terwijl de verwachtingen op korte termijn niet goed zijn. Het groeiverhaal van Corbion zal nu vooral komen te liggen bij de ontwikkeling van ingrediënten uit algen, hoewel dit nu nog maar 8 procent van de kernomzet uitmaakt. Verder is De Boer van mening dat Sustainable Food Solutions en Specialties hun sterke groeitrends kunnen doorzetten. Verder merkte de analist op dat de verkoop van de Emulsifiers-activiteiten 300 miljoen euro op kan leveren, terwijl eerder nog werd gemikt op 200 miljoen euro aan opbrengsten. "Dit biedt wat meer geruststelling op het gebied van de schulden." Het aandeel Corbion steeg maandagochtend met 0,9 procent tot 29,62 euro. Bron: ABM Financial News

