KPN investeert in online platformen

(ABM FN-Dow Jones) Het investeringsfonds van KPN heeft geïnvesteerd in Perlego en RangeForce, twee bedrijven die educatieve content en trainingen voor cybersecurity-scenario's aanbieden. Dit maakte het telecombedrijf maandagochtend bekend. Perlego wil onderwijs voor iedereen beschikbaar maken en wordt ook wel het Spotify voor academisch materiaal genoemd, aldus KPN. De investering kan volgens het telecombedrijf een aanvulling zijn op de partners van KPN in de consumentenmarkt zoals Netflix, Spotify en Disney+. RangeForce richt zich op cybersecurityspecialisten en -teams en kan volgens KPN een belangrijk hulpmiddel worden voor medewerkers van het bedrijf en grotere zakelijke klanten.

